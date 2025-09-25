MEC reconoce falta de coordinación y dice que retomará obras suspendidas en 100 colegios

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), ordenó a fines de agosto la suspensión de las reparaciones en 100 colegios técnicos de todo el país, pese a que incluso en la mayoría de los casos ya abonaron millonarios anticipos y se hicieron los cimientos.

Desde entonces, los trabajos no se han retomado. Según el MEC, el problema se dio por una diferencia entre lo estipulado en el pliego de bases y condiciones de las licitaciones y, lo que las empresas adjudicadas encontraron en el terreno.

Las refacciones tendrán un costo total máximo cercano a los G. 130.000 millones, que fueron adjudicados a una decena de constructoras privadas.

“Cuando terminó la licitación, se hizo la adjudicación, se fue la empresa y encontró que donde tenía que hacer un baño, había una sala, donde tenía que construir, había otra cosa. Entonces, hay que cambiar el pliego, hay que adendar”, explicó el ministro de Educación, Luis Ramírez, tras una conferencia de prensa el martes último.

Ministro reconoció falta de coordinación

Luis Ramírez reconoció que “a veces” hay una falta de coordinación a la hora de encarar obras escolares, por parte del MEC.

“Son estas cosas que pasan cuando no hay una buena coordinación del trabajo a veces, en primer lugar, nuestra; en segundo lugar, con los intendentes y gobernadores que están en territorio”, afirmó el ministro.

Ramírez remarcó que los ajustes ya están terminados y que los mismos no implicarán una suma de recursos, más allá de lo adjudicado por G. 130.000 millones.