Parque Nacional de la Lectura abrirá en Asunción para acercar libros a toda la familia

El Parque Nacional de la Lectura ofrecerá actividades para niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Habrá cuentacuentos, rondas de poesía, talleres de escritura y animación a la lectura, además de encuentros entre autores y lectores. También estarán presentes las principales editoriales del país con ofertas de títulos para todas las edades.
Lea más: ¿El fin de la lectura por placer? Un estudio revela preocupantes cifras
“Como país necesitamos avanzar en mejorar los índices de lectura, para superar el atraso y caminar hacia el desarrollo cultural”, expresó Marcos Ybáñez, presidente de la Sociedad de Escritores del Paraguay (SEP).
La propuesta surge del trabajo interinstitucional entre el sector público, privado y la sociedad civil, articulados en el Consejo Nacional del Libro y la Lectura (CONALIB), creado tras la aprobación de la Ley de Fomento de la Lectura y el Libro.
Una causa común
La iniciativa cuenta con el respaldo de gremios de escritores, editores, gestores culturales, instituciones educativas y organismos públicos como la Secretaría Nacional de Cultura y el MEC, además de organizaciones como PEN, ADEAP, CLAP, la Orquesta Sinfónica Nacional y la Academia de la Lengua Guaraní.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El Parque celebrará, además, el Año de la Guarania, con música y literatura como parte de una misma identidad cultural.