Parque Nacional de la Lectura abrirá en Asunción para acercar libros a toda la familia

El Centro Cultural del Puerto se convertirá el 30 de setiembre y 1 de octubre en el escenario del primer Parque Nacional de la Lectura. El evento busca instalar el hábito de la lectura en la sociedad paraguaya, aunque persisten desafíos en el acceso y en los bajos índices de lectores.