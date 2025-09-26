Empresas cuestionan al MEC por adjudicar licitación a oferta más cara

Carlos Valdovinos apoderado de Mercurio S.A., una de las empresas oferentes y que quedó fuera gracias al polémico nuevo sistema de evaluación de ofertas del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), manifiesta su disconformidad y señala que el riesgo está, como pasó ahora, en que se adjudique a las empresas más caras.

El MEC está a punto de pagar hasta G. 7.959 millones más en la contratación de empresas para impresión de materiales educativos, que significarían unos US$ 1.108.496 al cambio vigente.

Esto se da tras el cambio en el sistema de evaluación y la adjudicación de las ofertas, lo que es denunciado como un sistema perjudicial para el Estado y para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes).

El proceso, también fue impugnado por oferentes y se encuentra actualmente suspendido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y denunciado por el gremio de industriales gráficos, por tener un sistema “de terror” que “excluye totalmente a las empresas medianas y pequeñas”.

Llamativamente, el MEC usó este nuevo sistema de calificación solo en este llamado de impresión de materiales. En contrapartida, siguió usando los antiguos parámetros en otras licitaciones fechadas días antes del proceso en cuestión, como por ejemplo, de los kits escolares (ID 463011) y los kits aula (ID 472207).

Elementos clave

Valdovinos explica que la nueva grilla mide elementos secundarios, que no son considerados claves para la adjudicación.

“Hay un riesgo de que no se adjudique a empresas que tienen buenos precios, o que, incluso, no se adjudique a empresas que tengan capacidad de cumplir. En la grilla no hay un elemento que indique básicamente si vas a tener capacidad para cumplir con estos altos volúmenes”, cuestionó.

Resaltó que los elementos claves son: el precio, la calidad y la capacidad de producción.

Proceso suspendido

Respecto al proceso de suspensión por parte de la DNCP, indicó que esperan se expida lo antes posible, ya que los libros son para el año que viene, son de carácter urgente, y además, son muy importantes dentro del marco de la educación.