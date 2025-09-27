Esto indica el IPS sobre el laboratorio y toma de muestras en Villeta

Luego del escrache y la botella lanzada al presidente Santiago Peña durante su visita al Centro de Hemodiálisis Ambulatorio del Instituto de Previsión Social (IPS), varios asegurados dieron a conocer distintas reclamos y denuncias sobre la previsional.
Uno de ellos fue Rubén Gómez, quien aseguró que a las 03:00 de este sábado salió de Villeta con dirección al Hospital Central -donde se encuentra el centro ambulatorio- para unas pruebas laboratoriales, ya que según él, en la unidad sanitaria de la mencionada localidad no realizan estos servicios.
“Ni medicamentos básicos hay en Villeta; venimos acá y no hay tampoco”, lamentó.
Respuesta del IPS sobre la denuncia
Luego del conocimiento público de la denuncia del hombre, el Instituto de Previsión Social aseguró que en la dependencia de la previsional en Villeta cuentan con laboratorio.
Asimismo, el horario de toma de muestras que requieran ayuno previo es de 05:00 a 08:00 de lunes a viernes.
Por otra parte, para los análisis que no requieren ayunos previos se pueden realizar las consultas en la recepción del laboratorio que estaría disponible las 24 horas.
