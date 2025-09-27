Estudiantes plantaron 400 nuevos árboles en Encarnación.

El Complejo Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE) llevó a cabo una nueva edición de su tradicional proyecto “UNAE Verde”, mediante el cual se plantaron alrededor de 400 árboles nativos en el Paseo de los Teros. El lugar se encuentra ubicado entre las calles Mariscal Estigarribia y General Artigas, así como en zonas aledañas a la costanera de la ciudad.

Las especies cultivadas incluyen yvyrapytã, guajayvi, cedro, kurupay kurũ, kurupayrã, timbó e incienso. La jornada permitió reforestar espacios donde plantaciones anteriores no habían prosperado, completando la cobertura arbórea prevista.

Desde el año 2016, UNAE Verde se desarrolla de manera ininterrumpida como parte del compromiso institucional con la responsabilidad social y la sustentabilidad.

Lea más: Presentaron proyecto para clonar histórico kurupa’y de Encarnación

El proyecto involucra a toda la comunidad educativa del Complejo UNAE —Colegio Divina Esperanza, Instituto Superior de Educación Divina Esperanza y la Universidad Autónoma de Encarnación— para fomentar el compromiso comunitario y ambiental de sus estudiantes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy