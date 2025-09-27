Bello solo va a juntar fotos con Peña como lo hacía “Nenecho”, dice edil

“¿Cómo el gobierno va a deber recursos genuinos? Es una falta de compromiso con la institución (Municipalidad de Asunción). Pregunten a Luis Bello si recibió apoyo del gobierno en estos 30 días. Va a coleccionar fotos, como coleccionó Nenecho.“, manifestó el concejal Félix Ayala, en la mañana de este sábado a ABC Cardinal.

Agregó que permitir que el Gobierno deba millones en recursos genuinos es una especie de suicidio para el intendente, “la ciudadanía le va a matar”, manifestó y confirmó que la propuesta de dejar sin recolección de basura a los entes del Estado, ya fue planteado.

Respecto a posible reducción de funcionarios municipales, manifestó que no cree que se logre, al menos a corto plazo.

“Se requiere mucho de compromiso político de todos los actores que hoy están ejerciendo la autoridad en esa institución. Pero, esperemos que cambie”, señaló.

Dentro del marco del primer mes de gestión de Luis Bello al frente de la comuna capitalina, también, manifestó que el gran problema de la Municipalidad de Asunción es la recaudación.

“El intendente tiene que sentarse a recaudar, refinanciar y generar una financiación a largo plazo”, resaltó.

Recordó el resultado de la auditoría realizada y aseguró que son los mismos datos que desde hace tiempo denuncian los concejales de la oposición.