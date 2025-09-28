PJC: Una mujer está hospitalizada tras ser acuchillada por su expareja

Una mujer identificada como Mirian Rojas Mendieta, de 42 años, se convirtió en una nueva víctima de presunta violencia de género en la ciudad de Pedro Juan Caballero; la misma fue atacada con cuchillo por su expareja, un hombre identificado como Daniel Anselmo Barrios Fleitas, de 37 años, con antecedente penal por violencia familiar, año 2024, según la Policía Nacional. La víctima fue auxiliada hasta el hospital y el supuesto victimario huyó del lugar.

Posibles circunstancias del hecho

Según informe brindado por la Policía Nacional, la víctima se encontraba en su vivienda ubicada en la Fracción Terrazas del Amambay del barrio General Genes, de Pedro Juan Caballero, en compañía de sus hijos menores de edad cuando llegó al lugar Daniel Anselmo Barrios Fleitas y le propinó las heridas a la víctima con un cuchillo. “Llegó a la casa con la única intención de acuchillar a la víctima, según sus familiares”, señaló el oficial César Samaniego, subjefe de la Comisaría 6ta. Tras el hecho, la víctima fue ingresada al Hospital Regional de esta ciudad, fue sometida a cirugía y quedó internada.

Agresor ya fue denunciado por la misma víctima

El oficial César Samaniego, subjefe de la Comisaría 6ta. de Pedro Juan Caballero, señaló que el supuesto autor del hecho Daniel Anselmo Barrios Fleitas (37), ya fue denunciado por violencia familiar en el 2024 teniendo como víctima a la misma Mirian Rojas.

En ese sentido señaló que el mismo había sido liberado bajo algunas reglas de conducta, una de ellas, la prohibición de acercarse a la víctima.