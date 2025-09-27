Abogado asegura que concejala buscada por intento de homicidio se presentará

La concejal municipal de la ciudad de Cerro Corá, departamento de Amambay, Lettiscia Castellano (ANR) se presentará ante el fiscal Emilio Álvarez, en los próximos días, según aseguró el abogado Juan Carlos Quiñónez, quien ejerce la defensa de la funcionaria.
La mujer cuenta con una orden de detención en el marco de un proceso penal abierto por un caso de intento de homicidio del que fue víctima un joven de 33 años identificado como Virgilio Arteta el pasado sábado 20 de setiembre en la ciudad de Pedro Juan Caballero.
“La más interesada en presentarse”
El abogado Juan Carlos Quiñónez, dijo que su cliente “tiene toda la intención de ponerse a disposición de la justicia”.
“Ella es la más interesada en presentarse y ponerse a disposición del Ministerio Público para el esclarecimiento del caso; me pidió analizar todas las diligencias en el caso”, indicó el profesional.
“Vamos a pedir al fiscal Emilio Álvarez que deje sin efecto la orden de detención; lo único que tienen contra mi defendida es una versión cambiada de la supuesta víctima (Virgilio Arteta). Son dos versiones distintas y contradictorias”, expresó Quiñónez.
Antecedentes del caso
El pasado sábado 20 de setiembre, Virgilio Arteta acusó un impacto de bala y su vehículo fue también baleado luego de una discusión supuestamente con la concejal municipal de Cerro Corá, Lettiscia Castellano. Horas después ella denunció a Arteta por coacción y el pasado lunes el fiscal Emilio Álvarez emitió orden de detención en contra de la política colorada; el jueves último, una comitiva fiscal-policial allanó la casa de la misma, pero no la ubicó.