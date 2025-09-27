Abogado asegura que concejala buscada por intento de homicidio se presentará

El abogado Juan Carlos Quiñónez, quien ejerce la defensa técnica de la concejal Lettiscia Castellano (ANR), aseguró que la misma se presentará ante la Fiscalía. La edil tiene una orden de detención por su presunta participación en un hecho de intento de homicidio ocurrido en Pedro Juan Caballero.