Itauguá: la Virgen del Rosario convoca a su pueblo

Con el lema: “una comunidad eucarística de la mano de Nuestra Señora del Rosario para el Reino de Dios”, continúa hoy el quinto día del novenario en honor a la Virgen del Rosario, protectora espiritual de la localidad de Itauguá, departamento Central.

La misa está prevista para las 19:00 y estará a cargo del párroco de la Catedral de San Lorenzo, Pbro. Abel Recalde. El tema que será abordado por el sacerdote es: “comunidades y familias que cuidan la vida como signo de esperanza”.

Mientras que la celebración de mañana martes estará a cargo de monseñor Digno Benítez, párroco de la Santísima Cruz de la ciudad de Capiatá.

Reflexionará sobre el tema: “esperanza para los enfermos, abandonados, empobrecidos y marginados”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: “El Paraguay frente a un abismo”, dice el párroco de Itauguá

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para el día jueves está prevista la presencia del obispo de Villarrica, monseñor Miguel Ángel Cabello. El prelado abordará sobre el tema: “el cuidado de la casa común como necesidad y signo de esperanza”.

Misa central y procesión el domingo

La misa central en honor de la patrona espiritual de Itauguá se realizará este domingo a las 8:30 y será presidida por el obispo de la diócesis de San Lorenzo, monseñor Joaquín Robledo.

El tema establecido para el domingo es: “testigos de la esperanza con la Virgen María y los santos”. Tras la celebración se realizará la tradicional procesión de la sagrada imagen de la Virgen del Rosario por el microcentro.

Mientras que el martes 7, día litúrgico de la Virgen del Rosario, la misa estará a cargo del párroco local, presbítero Pedro Brítez, quien insta a los feligreses a participar del novenario y vivir en permanente oración y unidad.