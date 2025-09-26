INDI anuncia reapertura de oficina en Asunción desde octubre

Luego de varias manifestaciones de comunidades indígenas que exigían la reapertura de una sede propia en Asunción, el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) anunció que desde octubre volverá a habilitar una oficina de atención en la capital.

El local funcionará en el edificio Ramón Indalecio Cardozo, ubicado sobre la calle 15 de agosto entre General Díaz y Haedo, en el horario de 7:00 a 15:00. Allí operará oficialmente la Mesa de Entrada Única (MEU), destinada a la recepción de documentos y gestiones, conforme a lo establecido en el artículo 29 de la Ley N.° 904/81 “Estatuto de las Comunidades Indígenas”.

En el comunicado emitido, el INDI recordó que esta reapertura responde a su rol de autoridad de aplicación de dicha normativa y como ente rector de las políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas del país.

Audiencias con el presidente del INDI

El organismo informó además que las audiencias con el presidente se llevarán a cabo de lunes a viernes, de 7:00 a 15:00, en las distintas dependencias: los lunes en Asunción, martes y miércoles en la Región Occidental, y jueves y viernes en la Región Oriental. El objetivo es canalizar de manera directa las solicitudes, consultas y reivindicaciones de líderes y miembros de las comunidades.

Otros medios de contacto

Para facilitar la comunicación, también se encuentran habilitados los siguientes canales:

WhatsApp institucional: (0984) 744-578

Correo electrónico: mesadeentrada@indi.gov.py

Línea celular: (0985) 710-003

Asimismo, el INDI recordó que sus oficinas regionales continúan activas para garantizar una atención descentralizada.