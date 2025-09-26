Nacionales

INDI anuncia reapertura de oficina en Asunción desde octubre

El Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) informó que, a partir de octubre, volverá a contar con una oficina de atención en Asunción. La medida se da tras las protestas de comunidades indígenas que exigían un espacio propio en la capital para canalizar gestiones y reclamos.

26 de septiembre de 2025 - 01:39
El local funcionará en el edificio Ramón Indalecio Cardozo, ubicado sobre la calle 15 de agosto entre General Díaz y Haedo, en el horario de 7:00 a 15:00. Allí operará oficialmente la Mesa de Entrada Única (MEU), destinada a la recepción de documentos y gestiones, conforme a lo establecido en el artículo 29 de la Ley N.° 904/81 “Estatuto de las Comunidades Indígenas”.

En el comunicado emitido, el INDI recordó que esta reapertura responde a su rol de autoridad de aplicación de dicha normativa y como ente rector de las políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas del país.

Audiencias con el presidente del INDI

El organismo informó además que las audiencias con el presidente se llevarán a cabo de lunes a viernes, de 7:00 a 15:00, en las distintas dependencias: los lunes en Asunción, martes y miércoles en la Región Occidental, y jueves y viernes en la Región Oriental. El objetivo es canalizar de manera directa las solicitudes, consultas y reivindicaciones de líderes y miembros de las comunidades.

Otros medios de contacto

Para facilitar la comunicación, también se encuentran habilitados los siguientes canales:

Asimismo, el INDI recordó que sus oficinas regionales continúan activas para garantizar una atención descentralizada.

  • En la Región Occidental: en el Centro de Reclutamiento N.° 17 “Gral. Bernardino Caballero” de Villa Hayes y en la Municipalidad de Tte. Manuel Irala Fernández.
  • En la Región Oriental: en el barrio Virgen de Fátima de la ciudad de Yhú, departamento de Caaguazú.
