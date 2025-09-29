San Antonio: estudiantes honran a los héroes del Chaco

Hoy se conmemoran los 93 años de la victoria de la Batalla de Boquerón, librada durante la Guerra del Chaco (1932-1935) y en la ciudad de San Antonio, departamento Central, se honró a los excombatientes con un colorido desfile, organizado por la Municipalidad local.

Más de 25 instituciones educativas de la ciudad e invitadas especiales participaron de la marcha, que se tiñó de multicolores para recordar y rendir tributo a los héroes de aquella contienda.

Cadetes de la Policía Nacional abrieron el desfile y cerraron los bomberos voluntarios, amarillos y rojos.

Además de rendir un merecido tributo a los soldados paraguayos que se alistaron para defender el Chaco paraguayo del ataque boliviano, los alumnos del colegio San Antonio de Padua (SAP) rindieron honores a la selección paraguaya, clasificada al mundial 2026.

Los estudiantes también se vistieron como soldados para rendir tributo a los héroes y a las enfermeras que también tuvieron una activa participación durante la guerra contra los bolivianos.

Esta localidad ya no cuenta con ningún excombatiente vivo, solo familiares participaron de este evento patriótico.

El intendente municipal, Santiago Aguilera (PLRA), instó a los jóvenes a no olvidar nunca la historia y en especial el heroísmo del soldado paraguayo.

“Todos los soldados que defendieron nuestro Chaco deben de permanecer en la memoria de los paraguayos y hoy rendimos tributo a los héroes de aquella victoria en Boquerón”, expresó.