Fuerte temporal causó daños a una decena de casas en Villeta

Al menos 12 casas resultaron severamente dañadas por el fuerte viento que azotó Villeta, departamento Central, sin que se reportaran personas heridas hasta el momento.
El territorio social Sol Naciente, de la compañía Guazú Corá, fue el más afectado, donde unas doce viviendas quedaron sin techo debido al temporal de la madrugada.
También se reportaron árboles caídos, calles anegadas y cortes de energía en varias comunidades y distritos de Central.
La Municipalidad de Villeta solicitó asistencia a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para ayudar a los damnificados, ya que muchos enseres se perdieron junto con los techos.
La mayoría de las construcciones afectadas tenía techo de chapa, y varias quedaron inservibles tras la caída de árboles. La municipalidad continúa relevando información para determinar el número real de afectados
Otras localidades de Central
Con cada lluvia intensa, varias calles y avenidas de los distritos de Ypané, San Antonio, Ñemby y Villa Elisa quedan anegadas, generando caos en el tránsito vehicular y peatonal.
En varios sectores se forman verdaderas lagunas, y algunas familias ni siquiera pueden salir de sus casas debido a la acumulación de agua.