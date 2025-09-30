Fuerte temporal causó daños a una decena de casas en Villeta

VILLETA. El fuerte temporal que azotó el departamento Central desde la madrugada de este martes dejó varias viviendas destechadas en Villeta. Además, varias comunidades quedaron sin energía eléctrica por varias horas. Se reportaron también árboles caídos y calles anegadas en otros distritos de la zona.