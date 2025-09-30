Nacionales

Fuerte temporal causó daños a una decena de casas en Villeta

VILLETA. El fuerte temporal que azotó el departamento Central desde la madrugada de este martes dejó varias viviendas destechadas en Villeta. Además, varias comunidades quedaron sin energía eléctrica por varias horas. Se reportaron también árboles caídos y calles anegadas en otros distritos de la zona.

Por Higinio Ramón Ruiz Díaz
30 de septiembre de 2025 - 20:08
Esta vivienda del territorio social Sol Naciente, en Villeta, quedó sin techo. Se observa que las chapas quedaron sobre los árboles del fondo.
Esta vivienda del territorio social Sol Naciente, en Villeta, quedó sin techo. Se observa que las chapas quedaron sobre los árboles del fondo.Higinio Ruiz Diaz

Al menos 12 casas resultaron severamente dañadas por el fuerte viento que azotó Villeta, departamento Central, sin que se reportaran personas heridas hasta el momento.

El territorio social Sol Naciente, de la compañía Guazú Corá, fue el más afectado, donde unas doce viviendas quedaron sin techo debido al temporal de la madrugada.

También se reportaron árboles caídos, calles anegadas y cortes de energía en varias comunidades y distritos de Central.

La Municipalidad de Villeta solicitó asistencia a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para ayudar a los damnificados, ya que muchos enseres se perdieron junto con los techos.

Unas 12 viviendas de la localidad de Villeta resultaron afectadas por el fuerte temporal de este martes.
Unas 12 viviendas de la localidad de Villeta resultaron afectadas por el fuerte temporal de este martes.

La mayoría de las construcciones afectadas tenía techo de chapa, y varias quedaron inservibles tras la caída de árboles. La municipalidad continúa relevando información para determinar el número real de afectados

Otras localidades de Central

En varias calles de Ñemby y otras localidades de Central se formaron verdaderas lagunas. La fotografía corresponde a la arteria Ríos de Arena, en la compañía Cañadita.
En varias calles de Ñemby y otras localidades de Central se formaron verdaderas lagunas. La fotografía corresponde a la arteria Ríos de Arena, en la compañía Cañadita.

Con cada lluvia intensa, varias calles y avenidas de los distritos de Ypané, San Antonio, Ñemby y Villa Elisa quedan anegadas, generando caos en el tránsito vehicular y peatonal.

En varios sectores se forman verdaderas lagunas, y algunas familias ni siquiera pueden salir de sus casas debido a la acumulación de agua.

