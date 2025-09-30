Lluvias impiden por el momento el bloqueo de la Ruta PY02 en el Km 155

Los manifestantes anunciaron que después del mediodía podría haber novedades, aunque evitaron dar mayores precisiones sobre la forma en que continuarán con la protesta.

El grupo de productores viene reclamando la culminación del nuevo tren de moliendas de Petropar en Troche, obra que se encuentra con un 85% de avance y cuyo retraso mantiene en vilo a los cañicultores de Guairá, Caaguazú y Caazapá.

El bloqueo de la vía podría retomarse en las próximas horas, dependiendo de las condiciones climáticas y de las decisiones que tomen los dirigentes del gremio.

Antecedentes

La construcción del nuevo tren de moliendas fue adjudicada en 2021 a la firma Estructura Ingeniería SA (EISA), propiedad de Alberto Palumbo, por G. 198.704 millones. Las obras comenzaron en marzo de 2022 durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

Hasta la fecha, Petropar desembolsó G. 41.815 millones sin que la planta haya procesado una sola caña dulce. Tras incumplir con los plazos, la contratista subcontrató a la empresa Ocho A, con aval de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), pero los retrasos continuaron.

La resolución N° 4778/22, firmada por Pablo Seitz, suspendió el contrato cuyo plazo venció en marzo de 2023. Desde entonces, los cañicultores vienen exigiendo la reactivación inmediata de las obras para no perder sus cosechas y garantizar la sostenibilidad del rubro.