Video: bache ocasiona tres accidentes en medio de la tormenta

La zona de las abandonadas obras del Metrobús, sobre la ruta Mariscal Estigarribia, entre 1 de Mayo y Arroyos y Esteros, presenta con frecuencia baches que representan un riesgo grave para motociclistas y conductores. Esta mañana, en medio del fuerte temporal, tres motociclistas resultaron lesionados al caer a raíz de un profundo cráter.

Norma, una frentista, describió la situación como desesperante. “Ya recorrí varios lugares, envié fotos, videos, tengo miles. Va a haber gente muerta acá enfrente, dentro de poco, por favor, si podemos remediar esto”, alertó.

Según relató que siendo las 7:00, tenía a tres motociclistas heridos en su vereda. Destacó que al llegar al sitio hallaron a uno tirado en el asfalto. “Lo tuvimos que levantar nosotros. Es un milagro que no le haya pasado un camión porque no se podía levantar”, añadió para NPY. Ese suceso quedó registrado en un video.

Temen desenlace fatal por culpa del bache

La mujer explicó que hace cuatro meses el bache se encuentra sin reparación y que durante los días secos colocan arena para cubrirlo, pero con lluvia la situación empeora.

El bache, que se formó por la diferencia entre el asfaltado y la obra, mide aproximadamente un metro de largo por 80 centímetros de ancho, y se ha convertido en un peligro constante para los vecinos y trabajadores de la zona. “Se pueden reventar, se pueden morir los motociclistas. Estamos tratando de señalizar, pero con la lluvia y los camiones, la señalización se va de vuelta. No podemos hacer nada y la pobre gente de las motos se lastima”, expresó Norma.

Los frentistas recordaron que esta ruta corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y urgieron a las autoridades a intervenir antes de que se registre una tragedia mayor.

Lo que dijo la Municipalidad

Tras la viralización de estos hechos, la Municipalidad de Fernando de la Mora expresó su “profundo pesar” por los accidentes ocurridos en la mañana de este martes en esta intersección. El municipio aseguró que brindará toda la asistencia posible a los accidentados.

No obstante, la comuna señaló que según la Ley N° 5552/2016, el mantenimiento y reparación de la Ruta N° 2 es responsabilidad exclusiva del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

La Municipalidad aseguró que remitió reiteradas solicitudes al MOPC para la reparación de los tramos deteriorados y reafirmó su compromiso de seguir gestionando intervenciones que garanticen la seguridad vial.