¿Cómo viven las personas afroparaguayas en la región Oriental?

Este martes se presentaron los resultados de la Encuesta sobre la Población Afroparaguaya (EPAP-2024), realizada por investigadores locales. El estudio incluye datos sobre población, acceso al empleo y educación. A continuación, te contamos más detalles al respecto.

Por ABC Color
01 de octubre de 2025 - 14:40
Investigadores presentan los resultados de la Encuesta de Población Afroparaguaya (EPAP 2024).
Investigadores presentan los resultados de la Encuesta de Población Afroparaguaya (EPAP 2024).

Este martes se presentaron los resultados de la Encuesta sobre la Población Afroparaguaya (EPAP-2024), que abarcó a 5932 hogares, distribuidos en 39 distritos que representan a los hogares y la población de la región oriental del país.

Según los investigadores a cargo, se trata de la primera encuesta sistemática que mide la magnitud y las condiciones de vida de la población afroparaguaya.

El relevamiento fue implementado por un equipo de investigación del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), a través del Proyecto “Población afrodescendiente en Paraguay: estimación de magnitud y características”.

La población de 5 años y más que se identifica como kambá/ afroparaguaya se estima en 85.596 personas, indica la investigación. “Debido a que este dato se extrajo de una muestra y no de un censo, la estimación que considera el margen de error estadístico sitúa a esta población entre 62.945 y 108.247 personas”, explicaron los investigadores.

Datos sobre población

Con una presencia relativa de 1,5% respecto de la población total, Paraguay se ubica por encima a lo observado en otros países del Cono Sur, como Argentina (0,7%), Bolivia (0,2%) y Chile (0,04).

La población afroparaguaya se distribuye internamente en algunos distritos con presencia histórica, como Asunción (10,2%), Emboscada (4,7%), Fernando de la Mora (2,4%) y Paraguarí (0,7%).

La concentración de la población es mayor en grandes zonas urbanas. En el departamento Central (23,9%) y los aglomerados de Gran Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, Encarnación-Cambyreta (5,5%).

Salud, educación y trabajo

La pobreza multidimensional afecta a casi un tercio de esta población, más del doble que el promedio nacional, según la EPAP.

El acceso a la educación constituye una de las problemáticas más notables de la población afro. Los niñas, niños y adolescentes afro (6 a 17 años) tienen menor asistencia escolar (82,6%) respecto del total de la población (95,9%).

El promedio de años de estudio de la población de 15 años y más es de 8,5 (1,4 años menos que el total) y el analfabetismo es más elevado (9%); especialmente en áreas rurales, de acuerdo con los datos de la encuesta.

Porcentaje de pobreza de la población afroparaguaya vs porcentaje de pobreza total en Paraguay.
En salud, el acceso a un seguro de salud solo alcanza al 20,5% de la población afro (28,8% en la población total). Por otro lado, ante enfermedades o accidentes, la población afro dice acceder en mayor medida a servicios de atención (91,3%).

Empleo

Si bien la población afro tiene tasas de ocupación muy similares a la población en general, existe un fuerte margen de trabajo informal, apunta el estudio.

Solo el 34,4% de las personas afro ocupadas como asalariadas tienen aportes jubilatorios (6,8 puntos porcentuales menos que el total de la población). Por otra parte, menos de 1 de cada 10 personas afro ocupadas como empleadoras o cuentapropistas tienen RUC.

“Como medida sintética de los obstáculos hacia la calidad de vida, se señala que el 31,8% de la población afroparaguaya se encuentra en situación de pobreza multidimensional (educación, salud y ambiente, vivienda y servicios, trabajo y seguridad social)”, concluye el reporte.

El equipo de investigadores está conformado por Sebastián Bruno, como investigador principal, Ignacio Telesca, Edith Arrua, Leticia Alcaraz, como directora, Lilian Meza y Adolfo Ruiz.

