Cerca del 30% de la población de 0 a 17 años es pobre en el Paraguay

Las brechas regionales son marcadas. En África subsahariana habitan más de 312 millones de niños pobres extremos, lo que equivale a casi tres cuartos del total global, con una tasa cercana al 52%, nivel similar al de hace diez años. En contraste, Asia meridional y Asia oriental lograron avances significativos: en Asia meridional la pobreza extrema infantil se redujo más de la mitad entre 2014 y 2024. Por el contrario, Oriente Medio y Norte de África experimentaron un retroceso: su tasa infantil de pobreza extrema subió de 7,2% en 2014 a 13,3% en 2024.

Los últimos datos de Unicef estiman que más de la mitad de las personas en situación de pobreza en América Latina tienen menos de 25 años, a pesar de que este grupo representa el 39% de la población total. En términos absolutos, alrededor de 94 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes son pobres, lo que equivale al 52% del total de personas en pobreza. Mientras que la incidencia es especialmente grave entre los menores: el 43% de los niños y niñas vive en situación de pobreza, es decir, 4 de cada 10 menores de 15 años. En contraste, entre la población de 25 años o más la tasa se reduce al 23,1%.

La encrucijada de la pobreza infantil en América Latina tiene un reflejo claro en Paraguay, donde las cifras muestran avances moderados, pero todavía insuficientes. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2022 la población de niños y adolescentes de 0 a 17 años alcanzaba 1.833.000, cifra que se mantuvo relativamente estable en 2023 y 2024. El dato central es la persistencia de la pobreza: en 2022, un 8,9% de la niñez vivía en pobreza extrema y un 26,2% en pobreza no extrema. Aunque en 2023 hubo una leve reducción, con 7,3% en pobreza extrema y 24,8% en pobreza no extrema, el 2024 no consolidó el mismo ritmo: los porcentajes se situaron en 6,7% y 23,0% respectivamente. El resultado es que, pese a los avances, un tercio de los menores de edad sigue creciendo en hogares pobres.

La brecha urbano-rural confirma las desigualdades estructurales. En 2024, mientras en las ciudades la pobreza extrema infantil se redujo a 3,5%, en el área rural aún alcanzó 11,1%. Una diferencia similar se observa en la pobreza no extrema, que afectó al 22,5% de la población infantil rural frente al 23,0% de la urbana. El contraste se amplía si se observa la categoría de “no pobres”: en zonas urbanas el 73,5% de los menores de 18 años se ubica en este grupo, mientras en el campo llega al 66,4%. Estas diferencias confirman que la ruralidad sigue siendo un factor de vulnerabilidad para la infancia, tanto por las limitadas oportunidades educativas y laborales de los hogares como por la menor disponibilidad de servicios básicos.

En línea con la posición del BM y UNICEF, el crecimiento económico por sí solo no basta para erradicar la pobreza infantil a nivel mundial. Se requieren inversiones en infraestructura, capital humano e instituciones, además de políticas de protección social amplias y sostenibles. La elección política es clara: garantizar acceso universal a salud, nutrición, educación y sistemas de apoyo social para romper el ciclo de privación desde la infancia.

Para América Latina y el Caribe, el reto es doble. La región debe consolidar los avances contra la pobreza adulta y, al mismo tiempo, aplicar medidas específicas orientadas a la niñez. El desafío es transformar el crecimiento económico en verdadera inclusión social, priorizando a los niños más vulnerables para evitar que la desigualdad limite el desarrollo futuro.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.