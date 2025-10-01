Imputan y piden enviar a la cárcel a guardia que mató a ladrón en Pedro Juan Caballero

Un guardia de seguridad identificado como Víctor Gómez López (20) fue imputado por el fiscal de Pedro Juan Caballero, Rodrigo Espínola, por el hecho punible de homicidio doloso. La acción penal en su contra surge debido a que habría sido el supuesto autor de los dos disparos que acabaron con la vida de Ígor Jara Merlo (28).

El fallecido, según la versión del guardia, acababa de robar una desmalezadora del establecimiento comercial que él mismo custodiaba.

Fiscal pide remitir al guardia a la cárcel

El fiscal Rodrigo Espínola solicitó que Víctor Gómez López pase a reclusión en la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero. “Ocurrió un hecho sumamente lamentable y, teniendo en cuenta la magnitud del caso, solicitamos la prisión preventiva del imputado”, señaló el representante del Ministerio Público.

Agregó que los investigadores están abocados al análisis del contenido del circuito cerrado del establecimiento en que ocurrió el hecho para dilucidar el caso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Posibles circunstancias del hecho

El martes último, en horas de la tarde, los trabajadores de un establecimiento comercial ubicado en el barrio María Victoria de Pedro Juan Caballero se percataron de que un ladrón había ingresado al local y se apoderó de una desmalezadora. Los empleados dieron aviso al guardia de seguridad Víctor Gómez López, mientras el presunto autor del hurto intentaba escapar por un patio baldío.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Matan a tiros a un hombre en Pedro Juan Caballero

Finalmente, Gómez López efectuó dos disparos que impactaron en el presunto ladrón, posteriormente identificado como Ígor Jara Merlo, un joven con varios antecedentes penales por hurtos y asaltos en el vecino país. Los disparos fueron mortales y el cuerpo de Jara Merlo quedó en medio del pastizal.