Nativos bloquean intermitentemente hasta por una hora la Ruta PY02 en varios puntos del departamento de Caaguazú

El cierre de ruta inició a las 08:25 de este miércoles y se desarrolla bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Efectivos de la Policía Nacional y del grupo especial GEO permanecen en el lugar para acompañar la movilización.

Los nativos reclaman la habilitación de la oficina central del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) en Asunción. También suman otros pedidos relacionados a la situación de las comunidades, de las que dicen estar olvidadas por las autoridades nacionales.

También se están registrando cierres de ruta en el km 185 de la ciudad de Caaguazú y otro en el km 160 zona denominada Arroyo Guazú, limite entre Coronel Oviedo y Caaguazú. Por ultimo, en km 129 de la Ruta Py 02, zona de la entrada oeste de Coronel Oviedo.

Piden destitución del presidente del Indi

El pasado lunes 22, las comunidades indígenas se instalaron en el lugar y comenzaron con cierres intermitentes de la Ruta PY02. Posteriormente, el martes 23 se registraron bloqueos simultáneos en los km 132 y 229, y el miércoles 24 los manifestantes de Campo 8 anunciaron que la medida pasaba a ser indefinida. El jueves 25 la protesta en el km 229 se intensificó, alcanzando la participación de unas 300 personas.

Los reclamos centrales se concentran en la destitución del presidente del Indi, Juan Benegas, a quien los nativos acusan de incompetencia y de no dar respuestas a las comunidades. Además, denuncian que el cierre de la oficina central en Asunción violó sus derechos y que nunca fueron consultados sobre esa decisión.