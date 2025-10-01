Presentan proyecto para apoyar la lucha contra el cáncer de mama en Itapúa.

En el marco de las actividades de Octubre Rosa, la Dirección de Gestión de Personas de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) presentó el proyecto denominado “Hablemos sobre el cáncer de mama”.

La presentación se realizó esta mañana en la sede de la UNI, con presencia de las distintas facultades y de la Fundación Lazos del Sur.

Uno de los objetivos del proyecto es realizar una charla general el 20 de octubre, además de apoyar la campaña de donación de la Fundación Lazos del Sur, que ofrece un centro de atención hospitalaria para el tratamiento del cáncer en Encarnación. Los estudiantes llevarán las alcancías en diversos puntos de la ciudad para pedir colaboración.

La fundación lleva a cabo la campaña “Un dólar por la vida”, que invita a la ciudadanía solidaria a donar desde un dólar para contribuir al sostenimiento del Hospital de Día Oncológico Lazos del Sur, ubicado en la capital de Itapúa.

El cáncer de mama

El director de la Séptima Región Sanitaria, Jorge Ayala, indicó que se trata del tipo de cáncer más frecuente y con mayor mortalidad en mujeres en el país. Es una preocupación de salud pública y se insta a realizarse chequeos durante todo el año, aunque octubre está dedicado a la concienciación sobre el tema.

En Itapúa se cuenta con cinco mamógrafos funcionales en el sistema de salud pública. Los mismos operan en: Hospital General de Itapúa; Hospital Regional de Encarnación; Hospital Distrital de San Pedro del Paraná; Hospital Distrital de Coronel Bogado y Hospital Distrital de Tomás Romero Pereira.