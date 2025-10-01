Recurso pendiente posterga nuevo juicio al exfiscal Javier Díaz Verón y su esposa

Un recurso extraordinario de casación planteado por la defensa del exfiscal general del Estado Javier Díaz Verón y su esposa, la abogada María Selva Morínigo, impidió que inicie en la fecha el nuevo juicio oral y público al matrimonio acusado de supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El abogado defensor Mario Elizeche Baudo puntualizó que la casación fue planteada contra el fallo del Tribunal de Apelación en lo penal, segunda sala, de la Capital; que con el voto en mayoría de los camaristas José Agustín Fernández (preopinante) y Bibiana Benítez Faría, el pasado 1 de agosto anuló la Sentencia Definitiva N° 599 del 21 de diciembre de 2023, dictada por los jueces Víctor Alfieri (presidente), Alba González (actualmente jubilada) y Darío Báez, que había absuelto de culpa y pena a los acusados.

Para resolver dicho recurso la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se encuentra recién en proceso de integración; por lo que el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos que preside Adriana Planás e integran Matias Garcete y Sonia Villalba resolvió la posposición del nuevo juicio oral.

En la máxima instancia judicial, pero en la Sala Constitucional, también está pendiente una acción de inconstitucionalidad promovida por la defensa de Díaz Verón y su esposa, en contra del fallo de la Cámara de Apelaciones. La garantía está en etapa de estudio de admisibilidad.

Cámara anuló absolución de Díaz Verón y esposa

Para anular el fallo de primera instancia los camaristas José Agustín Fernández y Bibiana Benítez concluyeron que el Tribunal de Sentencia “omitió referirse a las pruebas relevantes del proceso, desoyendo que la norma manda a resolver la causa mediante la valoración conjunta y armónica de todas las pruebas producidas”.

Además, los camaristas señalaron que se detectaron “razonamientos absurdos y arbitrarios” que provocaron una falta de fundamentación del Colegiado de Sentencia.

Asimismo resaltaron la existencia de importantes pruebas que el tribunal de primera instancia no analizó, vulnerando así el deber de valoración que tiene como un órgano jurisdiccional; y puntualizó que varias de esas evidencias tenían como fin probar las inconsistencias de los egresos con los ingresos legales de los acusados.

En el fallo que anuló la absolución de Díaz Verón y esposa, la camarista Bibiana Benítez evidenció que se buscó un “tribunal a medida” para confirmar la sentencia de primera instancia.

Déficit de más de G. 10.000 millones

Según la acusación, entre los años 2008 y 2017 el ex fiscal general del Estado Francisco Javier Díaz Verón registró ingresos por la suma de G. 10.702.190.671 y en el mismo lapso de tiempo sus egresos alcanzaron el monto de G. 21.143.317.105, por lo que según la investigación fiscal, los egresos de Díaz Verón y su esposa fueron ampliamente superiores a los ingresos legales. Específicamente, el déficit es por el monto de G. 10.495.174.320.

En el caso de María Selva Morínigo, la Fiscalía afirma que la esposa del ex titular del Ministerio Público fue quien introdujo al sistema financiero legal el dinero obtenido ilícitamente en la función pública por Francisco Javier Díaz Verón, quien ocupó el cargo de fiscal general del Estado desde el año 2011 hasta el 2018.

De acuerdo con la hipótesis acusatoria la esposa del ex fiscal general realizó inversiones e integró capital en la firma “Lagunita S.A.” y “Canto Rodado”. En el caso de esta última los únicos socios eran la acusada y sus hijos Alejandro y Yeruti Díaz Morínigo, según alegó el Ministerio Público.

La causa está a cargo de las fiscalas Nathalia Silva y Claudia Aguilera, quienes en el primer juicio pidieron la pena de 8 años de cárcel y otros 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos en el caso de Díaz Verón; y 5 años de prisión para su cónyuge.