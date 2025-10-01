Se inicia nuevo juicio contra exfiscal Javier Díaz Verón y su esposa

A diferencia del primer juzgamiento, el nuevo juicio oral al exfiscal general del Estado Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo está a cargo de un Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, que integran los jueces Adriana Planás (presidenta), Sonia Sánchez y Matías Garcete.

La acusación en contra del ex titular del Ministerio Público es por supuesto enriquecimiento ilícito y contra su esposa María Selva Morínigo es por presunto lavado de dinero; por egresos registrados y no justificados por valor de G. 10.495.174.320, entre los años 2008 y 2017.

En el primer juicio el Colegiado de Sentencia estuvo presidido por Víctor Alfieri e integrado por Alba González (actualmente jubilada) y Darío Báez, quienes dictaron la Sentencia Definitiva N° 599, el 21 de diciembre de 2023, a través de la cual absolvieron de culpa y pena del ex titular del Ministerio Público y a su esposa.

Sin embargo, el 1 de agosto pasado el Tribunal de Apelaciones integrado por los magistrados José Agustín Fernández, Bibiana Benítez Faría y Delio Vera Navarro, resolvió con votos en mayoría de Fernández y Benítez anular la sentencia y ordenar la realización de un nuevo juicio, por su parte, Vera Navarro votó por confirmar la absolución del matrimonio.

Pareja no puede justificar egresos por G. 10.000 millones

La causa está a cargo de las fiscalas Nathalia Silva y Claudia Aguilera, quienes en el primer juicio pidieron la pena de 8 años de cárcel y otros 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos en el caso de Díaz Verón; y 5 años de prisión para su cónyuge.

Según la acusación, entre los años 2008 y 2017 el ex fiscal general del Estado Francisco Javier Díaz Verón registró ingresos por la suma de G. 10.702.190.671 y en el mismo lapso de tiempo sus egresos alcanzaron el monto de G. 21.143.317.105, por lo que según la investigación fiscal, los egresos de Díaz Verón y su esposa fueron ampliamente superiores a los ingresos legales. Específicamente, el déficit es por el monto de G. 10.495.174.320.

En el caso de María Selva Morínigo, la Fiscalía afirma que la esposa del ex titular del Ministerio Público fue quien introdujo al sistema financiero legal el dinero obtenido ilícitamente en la función pública por Francisco Javier Díaz Verón, quien ocupó el cargo de fiscal general del Estado desde el año 2011 hasta el 2018.

De acuerdo con la hipótesis acusatoria la esposa del ex fiscal general realizó inversiones e integró capital en la firma “Lagunita S.A.” y “Canto Rodado”. En el caso de esta última los únicos socios eran la acusada y sus hijos Alejandro y Yeruti Díaz Morínigo, según alegó el Ministerio Público.