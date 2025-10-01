Vecinos de Mariano Roque Alonso viven de forma inhumana entre la cloaca

En el Barrio San Blas de Mariano Roque Alonso, el sistema de desagüe cloacal colapsa, afectando la salud de toda la comunidad, y en días de lluvia esta situación empeora al máximo.

Los vecinos no reciben respuesta a pesar de los constantes reclamos, ya que las instituciones pertinentes se pasan la responsabilidad.

“Acá hay gente del Refugio RC-4, también del Lindero, acá de Mariano Roque Alonso, y gente del Hípico Tres Canillas, que vinimos hace cuestión de 6 años a este lugar. En enero vinimos de la zona de los bañados y nos trajeron acá y nos dejaron abandonados las autoridades correspondientes”, comentó Juan Carlos Ortellado, presidente de la Organización de la Esperanza.

Uno de los principales problemas que afrontan es la inundación de todo el barrio. “Cada vez que llueve se nos inunda acá el barrio. Se vuelve un lugar insalubre para todas las familias, especialmente para las criaturas, que ayer no pudieron ir a la escuela porque no pueden salir del barrio. Anoche trabajamos mucho para limpiar nuestras casas”.

El otro inconveniente que afrontan estas familias es el cloacal. “Pusieron caños de 150 grados y no va a abastecer a las 600 familias. Ayer tuvimos que hacer una minga de limpieza con todos los vecinos para poder limpiar todas las casas”.

Ante la consulta sobre los reclamos que realizaron, señaló: “Ya hicimos reclamo en el Ministerio de Urbanismo, en la Essap y se pasan la pelota. Dicen que estamos todavía a cargo de la MUVH y ellos también se deslindan de la responsabilidad. Quieren que nosotros hagamos todos los trabajos que ellos hubieran hecho”.

“Esta es la tan anhelada reubicación que nos dieron. Nosotros vinimos acá porque tenemos que buscar mejoría para nuestra familia, pero nos vinieron a tirar y nos dejaron en vano", finalizó.