Asunción: tras denuncias, PMT ya no multará a turistas, anuncian

Tras la denuncia de supuestos aprietes a turistas brasileños por parte de agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción, Marcos Maidana, director de esa dependencia, confirmó a ABC que “desde ese día, la instrucción es: si se encuentran con un extranjero, indicarle cuál es su equivocación y decirle que no vuelva a ocurrir”.

Maidana dijo también que, personalmente y con el acompañamiento de otras autoridades de la dirección, realizan controles en vehículos no identificados para supervisar el trabajo de los agentes en la calle.

Lea más: PMT “despluma” a turistas brasileños en zona hotelera de Asunción

“Hasta el momento no estamos encontrando ninguna persona que está haciendo nada fuera lugar. Ahora, si yo tengo un video, una imagen nítida, ahí ya tendría la herramienta legal” para actuar. Agregó que como director realizó más de 45 sumarios administrativos a agentes sospechados de corrupción.

El director admitió que, en particular, el eje corporativo de Aviadores del Chaco y Santa Teresa, uno de los sitios donde se denunciaron los supuestos “aprietes” a turistas, " es una zona muy conflictiva“, por lo que quienes no conocen la zona pueden requerir de una “guía”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Uno de los casos no es de Asunción, según director

Maidana se refirió a las denuncias recibidas por ABC, y en particular a la más grave, en la que uno de los turistas denunció haber pagado hasta US$ 600. Según el director, el caso habría ocurrido fuera del territorio de Asunción, por lo que deslindó responsabilidad de la PMT.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“El inconveniente que tuvo una comitiva fue en una ruta internacional donde compete a otra institución, no fue una Asunción”, dijo y aseguró que recibió la información de que se trataría de un grupo de música religiosa que se encuentra de gira por Paraguay.

La denuncia

El fin de semana, ABC recibió la denuncia de una supuesta “cacería” de extranjeros por parte de agentes de la PMT de Asunción, en torno a conocidos hoteles de la capital y del Comité Olímpico, donde participaban de un evento deportivo. Este tipo de denuncias, generalizadas durante la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) volvieron a darse durante el primer mes de su sucesor, Luis Bello (ANR-cartista).

Según los denunciantes, que prefirieron mantener sus identidades en el anonimato por temor a represalias, la situación fue compartida por turistas argentinos que participaron del mismo evento. El modus operandi denunciado parece estar estratégicamente diseñado para cazar extranjeros.

Lea más: Video: “Ustedes lo que esperan es coima”; ciudadana denuncia a agentes de la PMT

La denuncia señalaba que además de vehículos con chapa extranjera, los vehículos alquilados también fueron blanco, suponiendo su utilización por parte de visitantes extranjeros. Las víctimas lamentaron que estos hechos hayan perjudicado la imagen que tenían del país y los hayan obligado a mantenerse con temor a salir de sus hoteles.