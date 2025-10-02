Despensa de fachada: desarticulan boca de expendio de drogas en Saltos del Guairá

Agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), del Departamento Regional N°4, en coordinación con el fiscal antidrogas Ramón Javier Ferreira, llevaron a cabo un allanamiento en el barrio Karen Luana de la ciudad de Saltos del Guairá, donde se desarticuló una boca de expendio de droga.

El lugar intervenido funcionaba como una despensa denominada “4 Hermanos”, que según informaciones investigativas operaba como punto de expendio de drogas al menudeo.

Lea más: Video: Senad destruye “megabase narco” en Caazapá

Incautación

982 gramos de marihuana tipo cera, distribuidos en 10 paquetes.

10 dosis de clorhidrato de cocaína listas para la venta.

La responsable del sitio, identificada como Patricia Lopez Britez (35), fue detenida y, junto con las evidencias, quedó a disposición del Ministerio Público.

Indican que el objetivo de las intervenciones es desarticular focos de microtráfico que afectan a los barrios y exponen a niños y adolescentes al consumo de drogas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy