Indígenas y campesinos bloquean la Ruta PY11 en San Pedro

En el departamento de San Pedro, en dos puntos, se registran bloqueos simultáneos de la ruta Py 11, en el distrito de Santa Rosa del Aguaray.

En la zona de Yaguareté Forest , comunidades rurales, mantienen el bloqueo total de la ruta PY11 , como medida de presión tras no recibir respuestas por parte del Gobierno.

A la altura de Río Verde, comunidades indígenas también bloquean la misma vía por tiempo indefinido, sumándose a la jornada nacional de protesta de pueblos originarios que exigen la salida del titular del Indi.

Ambos sectores advierten que las protestas continuarán hasta obtener respuestas claras y concretas.

Movilización se inició con mitin ciudadano

Las manifestaciones se iniciaron con un mitin ciudadano frente a la Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray, donde representantes de comunidades como Yaguareté Forest, Aguerito, Tava Guaraní, Curupayty, 9 y 10 de Agosto expusieron públicamente la grave situación de los caminos rurales, muchos de los cuales son intransitables.

“No nos hacen caso y salimos a reclamar. En algunas escuelas paralizamos las clases porque los niños ni siquiera pueden llegar por el estado de los caminos”, expresó Marcial Gómez, dirigente social y vocero de los manifestantes.

Apoyo ciudadano y cambios en el Indi

Desde la zona de Río Verde, comunidades indígenas de diferentes regiones del país se sumaron con piquetes y bloqueos, uniéndose a la jornada nacional de protesta indígena. El principal reclamo es la destitución del presidente del Indi, a quien acusan de no representar ni responder a las necesidades de los pueblos originarios.

“Pedimos que la ciudadanía entienda nuestra lucha y se sume. No podemos seguir marginados y sin voz”, señalaron voceros indígenas desde el lugar del bloqueo.

Tensión, tráfico paralizado y creciente malestar

La jornada se desarrolla en medio de tensión creciente, con largas filas de vehículos varados, afectación directa al transporte de mercaderías, servicios y movilidad de estudiantes y trabajadores.

Los manifestantes aseguran que continuarán apostados en las rutas hasta ser escuchados por el Gobierno central y exigen presencia inmediata de autoridades competentes.