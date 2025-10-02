Medicina UNA: inician inscripciones para examen de ingreso

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) anunció la apertura de inscripciones para el examen de ingreso a la carrera de Medicina correspondiente al periodo lectivo 2026. El proceso se realizará en la Dirección de Admisión, de 07:30 a 12:00, en fechas diferenciadas según el año de egreso de la Educación Media.

De acuerdo con el cronograma, los egresados de la promoción 2023 y anteriores podrán inscribirse del 1 al 31 de octubre. Para los del 2024, el periodo habilitado será del 3 al 28 de noviembre; mientras que los estudiantes que culminen en 2025 podrán hacerlo del 1 de diciembre de 2024 al 15 de enero de 2026.

El arancel académico establecido es de G. 750.000. Sin embargo, los postulantes provenientes de instituciones públicas, subvencionadas o privadas con certificación de vulnerabilidad pueden solicitar la exoneración mediante la Ley de Arancel Cero. La certificación de vulnerabilidad es requisito exclusivo para egresados de colegios privados.

Lea más: La UNA celebra 136 años de existencia

Exámenes en febrero

Los exámenes de ingreso se desarrollarán entre el 6 y el 13 de febrero de 2026. Los mejores 150 puntajes obtendrán una plaza en la carrera.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El director de Admisión, Prof. Dr. Walter Delgado, informó que este año no se habilitará el Curso Propedéutico de Admisión a Medicina (CPAM). Explicó que, con el nuevo sistema, los egresados podrán postularse de inmediato, sin esperar más de un año, como ocurría con el esquema anterior.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Cada estudiante podrá organizar su tiempo de preparación. Los detalles sobre el proceso y el programa de estudios están disponibles en la web oficial de la Facultad”, señaló Delgado.

Las clases están previstas para marzo de 2026.