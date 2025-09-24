La UNA celebra 136 años de existencia

En la fecha se conmemora el 136 aniversario más de la Universidad Nacional de Asunción, institución que desde 1889 acompaña el crecimiento del Paraguay con educación, investigación y compromiso social.

“Como en cada Aniversario, la UNA reafirma su compromiso con la misión de formar profesionales con excelencia académica, innovación y la convicción de fortalecer, cada día más, su responsabilidad social”, expresa la Universidad de Ciencias Médicas a través de un video.

Señalan que en cada aula se forja el liderazgo de quienes asumirán el desafío de responder las necesidades de la población.

“Con una visión que proyecta el reconocimiento nacional e internacional, nuestra institución se consolida como referente en la formación integral”, apunta el material audiovisual.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Humana y UNA buscaron acercar ofertas laborales

La casa de estudios celebra la trayectoria de excelencias en cada una de las carreras que ofrece y renueva el orgullo de pertenecer a la universidad más grande y prestigiosa del país.