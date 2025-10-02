Tras diez días de protesta, anuncian reunión entre cañicultores y autoridades en Troche

Tras varios días de protestas y bloqueos de ruta en distintos puntos entre los departamentos de Guairá y Caaguazú, los cañicultores anunciaron que este viernes mantendrán una reunión con autoridades nacionales y departamentales en la planta alcoholera de Petropar de Mauricio José Troche.

La cita fue programada para las 09:00 y, aunque aún no se oficializó la lista de asistentes, trascendió que participarán los gobernadores de Caaguazú y Guairá, Marcelo Soto y César Sosa, respectivamente; además del ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, y un representante de Petropar.

Protesta que no se detiene

Pese al anuncio del encuentro, los productores confirmaron que la movilización en el Cruce San Pedro se mantendrá activa. Incluso anunciaron la adhesión de cañicultores de Natalicio Talavera y Dr. Botrell, ampliando el radio de la protesta.

La medida de fuerza ya cumple diez días, con bloqueos parciales y totales sobre la ruta PY02, a la altura del cruce San Pedro, donde los manifestantes instalaron camiones y maquinarias pesadas a lo largo de un tramo de casi 10 kilómetros.

