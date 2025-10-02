“UNA no te calles”: Denuncian que clan Ibarrolla quiere asumir decanato

En lo alto del edificio de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), miembros de la comunidad educativa colocaron esta tarde un pasacalles, con la inscripción que dice “Ibarrola nunca más, UNA no te calles”, en alusión a Jaime, uno de los infames hermanos Ibarrola, quien supuestamente quiere ser el próximo decano, según denuncias.

Según denuncian estudiantes y docentes, Jaime Ibarrola, quien continúa ejerciendo como profesor con millonarios rubros, pretende copar el consejo directivo de la Facultad, con personas afines a su figura.

Las elecciones para integrar el consejo directivo, como representantes docentes y de egresados, se celebran este viernes, de 7:00 a 15:00.

Jaime y su hermano Emiliano Ibarrola, fueron sumariados y luego suspendidos como profesores, en el marco del movimiento “UNA no te calles” en el 2015, por supuestos cobros indebidos de honorarios, entre otros delitos.

Actualmente, Jaime Ibarrola ejerce nuevamente como docente en Medicina, específicamente en la cátedra de Traumatología y Clínica Quirúrgica.

El reclamo en Medicina

A través de las redes sociales, se difunden vídeos del circuito cerrado donde puede observarse a Jaime Ibarrola ocupar una oficina dentro de la Facultad de Medicina.

En dicho espacio, se reúne a diario con representantes de docentes, estudiantes y hasta el vicedecano, Fabrizio Ricardo Frutos, quien actualmente tiene una medida de sobreseimiento provisional en un caso de presunto abuso sexual en niños.

“Ibarrola está moviendo todo un equipo para las elecciones y hay fuertes presiones a funcionarios del hospital de despidos si no votan por el movimiento naranja, que es el suyo”, según indicaron estudiantes.