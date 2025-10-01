Politécnica UNA: docente reclama irregularidad en concurso y se encadena frente a la Facultad

El ingeniero Iván David Páez, se postuló para un llamado a concurso público para acceder al cargo de docente técnico para el Área de Laboratorios de Electrónica, en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), cuya convocatoria se abrió el 12 de setiembre.

El profesor denuncia una serie de irregularidades en el concurso, por lo que solicitó ante el consejo directivo y ante la decana de la Politécnica, Silvia Leiva, la nulidad del proceso.

Como primer punto, el profesor asegura que la Facultad incurrió en errores al momento de publicar la lista de postulantes aprobados y no aprobados para continuar con el proceso de selección al cargo de docente técnico. “El código del concurso público se colocó mal en el sitio web, una cuestión que no corresponde en un proceso de este tipo”, dijo.

Páez aseguró que al publicarse la lista de seleccionados, aparecieron cuatro códigos de postulantes, dos aprobados y dos no aprobados, uno de los cuales corresponde a su postulación, es decir, quedó excluido para continuar con el certamen.

Docente asegura que exclusión es injusta

El ingeniero, quien aseguró que se formó en la Politécnica, explicó que considera injusta su exclusión, ya que se habría dado por el hecho de que supuestamente no cuenta con experiencia para ocupar el cargo de docente técnico de laboratorio.

“Me excluyeron supuestamente porque no tengo experiencia, pese a que yo tengo una nota firmada aprobada por el vicedecano Felipe Uyazabal”, afirmó.

Por otro lado, según Páez, cuatro días después del cierre del llamado a concurso, la Politécnica publicó un nuevo listado con dos candidatos más al puesto, es decir, de cuatro postulantes, pasaron a seis.

Más irregularidades

Siempre según el docente, luego de publicar la lista de seis concursantes, lo llamaron para rendir un examen para el 30 de setiembre, pese que su nombre no estaba en el listado de aprobados.

“Habiendo tantas llamativas irregularidades en el proceso, correspondía según la normativa de la UNA, declarar desierto y volver a llamar a concurso abierto”, declaró.

Consultamos con la decana de la Politécnica, Silvia Leiva, sobre la denuncia del profesor, quien nos derivó con Adrián Salas, asesor jurídico de la casa de estudios, quien prometió brindar una respuesta este jueves.

Mientras, el profesor Iván Páez, tomó la drástica decisión de encadenarse a un poste instalado en el patio de la Facultad. El ingeniero pide además de la nulidad, una auditoría externa a todo este proceso concursal.