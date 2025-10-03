Video: aparecen imágenes de supuestos sicarios de Guillermo Moral a cara descubierta

En imágenes captadas por cámaras de circuito cerrado de una estación de servicio se ve a los dos sospechosos del asesinato del militar Guillermo Moral subir a un auto marca Toyota, modelo IST, de color blanco, en una estación de servicio tras abandonar la motocicleta con la que se transportaron para cometer el hecho.

Estas son las primeras imágenes a cara descubierta de los dos supuestos asesinos, ya que los otros videos captados por cámaras de seguridad los mostraban con casco,

En el video se ve a dos personas, una vestida con una remera oscura ingresando al vehículo, y otro con una remera amarilla, short oscuro y un casco en la mano que ingresa después. Serían el conductor de la motocicleta y el tirador, respectivamente. Ambos parecen ser jóvenes e ingresan en la parte trasera del auto, sin ninguna prisa aparente. El video se registró a las 16:46 de ayer.

La Policía Nacional informó más temprano que la motocicleta, supuestamente utilizada en el atentado contra el militar Guillermo Moral, fue hallada abandonada en una estación de servicios ubicada en las calles Primer Presidente y Sacramento, en el barrio Botánico de Asunción.

De acuerdo con el reporte policial, las autoridades llegaron hasta el lugar gracias a imágenes de circuito cerrado. En una de esas imágenes, se ve a los dos sicarios circulando por la calle Itapúa a las 16:35 aproximadamente del jueves.

La distancia entre el sitio del crimen y la estación de servicios no supera los tres kilómetros.

Militar asesinado

El militar Guillermo Moral denunció en mayo de 2023 que un abogado intentó sobornarlo con G. 10 millones para introducir un teléfono celular a Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, quien en ese momento estaba recluido en el penal de Viñas Cue, investigado en el marco del operativo “A Ultranza Py”, el cual trata sobre un esquema internacional de lavado de activos vinculado al narcotráfico.

El militar fue asesinado en la tarde de ayer, tras ser atacado por dos sicarios que circulaban en una motocicleta, frente mismo a la sede central de la Facultad de Derecho-UNA.