Justicia ordena la captura del “partner” Raúl Fernández Lippmann

El exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Raúl Fernández Lippmann fue condenado a siete años de cárcel por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

En agosto de este año, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó la recusación promovida en contra de los integrantes del Tribunal de Apelaciones por parte suya.

Ahora, el Juzgado Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado del Primer Turno, resolvió dejar sin efecto y, por ende, revocar las medidas alternativas a la prisión. Con esta decisión, se ordena a la Policía Nacional la captura del “partner”.

Según la resolución firmada por la jueza Sandra Kirchhofer González, luego de ser capturado, el exfuncionario deberá ser remitido a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.

“Partner” condenado a 7 años de cárcel

La pena de 7 años de cárcel contra Raúl Fernández Lippmann por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero quedó firme el 29 de diciembre de 2023 luego de que la Sala Penal de la máxima instancia judicial declarara inadmisible el recurso extraordinario de casación planteado por la defensa.

En el primer juicio oral, que finalizó el 26 de noviembre de 2020, fue absuelto de culpa y reproche, pero en abril de 2021 un Tribunal de Apelación Penal anuló el fallo de primera instancia y ordenó un nuevo juzgamiento.

El Ministerio Público demostró que el “partner” y exsecretario de Óscar González Daher se enriqueció de forma ilícita y lavó ese dinero que obtuvo de forma ilegal, a través de su cargo de director en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Asimismo y según lo probado en el juicio oral por la fiscala Victoria Acuña, entre los años 2007 y 2017, el exsecretario del JEM no tenía cómo justificar egresos por G. 237.550.698, que es la diferencia entre los ingresos legales que obtuvo como funcionario del Jurado y los gastos que registró en esos 10 años. A dicho monto se suman unos G. 1.327.393.602, que de acuerdo a la agente del Ministerio Público, fueron egresos que tuvo el acusado por compras de dólares.

