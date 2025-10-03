Ruta del Progreso: pausa de obras obedece a falta de pagos desde el MOPC

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. El receso de las obras de los tramos 1 y 2 de la Ruta del Progreso obedece a la falta de desembolso por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), anunció el representante de una de las empresas que está dentro del consorcio para los trabajos de la ruta que une la capital de Misiones con el cruce Ybyraty, Ruta Cuarta, departamento de Ñeembucú.