Ruta del Progreso: pausa de obras obedece a falta de pagos desde el MOPC

El representante legal de la empresa MM Constructora, Juan Carlos Fisher, mencionó que dicha empresa está dentro del consorcio de los tramos uno y dos, encarados por las empresas Contrupar y Tecsul S.A.E., y que en este momento están en receso a consecuencia de la falta de desembolso por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
“El receso de las obras obedece primero a los anuncios de lluvias que están previstos para la otra semana y a la falta de pagos por parte del MOPC de tres meses”, indicó.
Fisher señaló también que están trabajando para resolver dicha problemática y que aparentemente la próxima semana estarían saliendo esos pagos y, posteriormente, se reiniciarían los trabajos de los tramos uno y dos, así como el tramo tres, que está pausado hace un año.
Esta semana se emitió una circular por parte de las empresas que están trabajando en la Ruta del Progreso, que señala lo siguiente: “se informa a todos los colaboradores del receso laboral que inició desde el miércoles 1 de octubre de manera indefinida o hasta que se regularice la situación del pago, tanto a los proveedores como al correspondiente al salario de los empleados".
