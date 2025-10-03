Nacionales

Video: indígenas despejan ruta PY05 en Yby Yaú

Poco antes de las 13:00, los nativos que bloqueaban la ruta PY05 en el kilómetro 107, en la ciudad de Yby Yaú, levantaron la protesta y salieron de la vía, con esto la circulación se normaliza. La decisión la tomaron luego de la renuncia del titular del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Juan Ramón Benegas.

03 de octubre de 2025 - 14:25

Los indígenas salieron de la ruta luego de varios días de protesta, bloqueaban la carretera por varias horas. Esto lo hacían pidiendo la renuncia o destitución del presidente del Indi, que finalmente se dio este viernes.

Eran unas 70 personas, de distintas parcialidades, que colocaron cubiertas y madera para interrumpir el paso en el puente Yby Yaú, ubicado al este de la capital del primer departamento. Algunos hombres tenían arcos y flechas, también se cubrían el rostro con remeras.

El comisario Eulalio Florentín Bazán, jefe de servicio en la manifestación, dijo que los nativos salieron de la ruta y la circulación se normalizó.

Renuncia y nuevo titular

Juan Ramón Benegas renunció hoy a su cargo como titular del Indi y el presidente de la República en ejercicio, Pedro Alliana, aceptó la misma y ya designó a su reemplazante.

Desde la Presidencia de la República indicaron que, mediante el Decreto 4.655, designaron como nuevo titular del Indi a Hugo Ramón Samaniego Hermosilla.

