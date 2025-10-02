Cañicultores de otros distritos se sumaron a la protesta y bloquean ruta en Guairá

La movilización de cañicultores por la culminación del tren de molienda en la planta alcoholera de Petropar, en Mauricio José Troche, comenzó a extenderse a otros distritos del departamento de Guairá. Productores de diferentes comunidades ya realizan cierres intermitentes en rutas locales, en apoyo a la medida iniciada en la ruta PY02.

Unos 50 cañicultores provenientes de Independencia, Natalicio Talavera y Mbocayaty se instalaron en la intersección conocida como cruce Kapi’i, en la compañía Jorge Naville de Mbocayaty.

Los manifestantes realizan cierres intermitentes de 30 minutos, replicando la estrategia aplicada en el bloqueo principal de la ruta PY02, en el desvío San Pedro de Coronel Oviedo, donde los cañicultores de Troche mantienen un cierre de casi 10 kilómetros desde esta semana.

Reclamo central

Los productores de caña reclaman la culminación del tren de molienda de la planta de Petropar en Troche, cuya construcción se encuentra con un avance del 85%. La obra, según sostienen, permitirá duplicar la capacidad de procesamiento de caña dulce, de 2.180 a 4.000 toneladas por día, asegurando salida comercial a toda la producción local y regional.

El proyecto fue adjudicado en 2021 a la empresa Estructura Ingeniería SA (EISA), propiedad de Alberto Palumbo, por G. 198.704 millones. Inició en marzo de 2022, pero enfrenta retrasos y actualmente está paralizado. Petropar ya desembolsó más de G. 41.000 millones sin que la planta haya procesado caña.

Origen de la movilización

Los cañicultores de Troche se encuentran movilizados desde el 22 de septiembre, con cierres intermitentes sobre la ruta PY02. Durante el último fin de semana levantaron momentáneamente la medida, pero habían advertido que volverían a bloquear con más fuerza si no recibían una respuesta oficial.

La protesta se endureció esta semana con camiones y maquinarias pesadas sobre la calzada, generando una fila de vehículos de varios kilómetros en la principal vía de conexión del país.

Con la adhesión de productores de otros distritos, la movilización ya no se concentra únicamente en el cruce San Pedro, sino que comienza a replicarse en distintos puntos de los departamentos de Caaguazú y Guairá.