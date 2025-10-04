Asunción: estas calles estarán cerradas mañana desde las 06:00

Mañana, domingo 5 de octubre, se realizarán corridas a lo largo Asunción y por eso habrá cierre de calles desde las 06:00, según publicaron desde la Municipalidad de la capital.

Uno de los eventos, con distancias 5K y 10K, empezará en la Avda. Carlos Antonio López -Sajonia-y estarán cerradas estas calles:

Parte de la Avda. Costanera Sur

Colón

Paraguayo Independiente

Estrella

Montevideo

Por otra parte, la otra corrida -con distancias 2K- 5K y 10K- tendrá su inicio en el barrio Mariscal López de Asunción y habrá cierres parciales de estas calles:

Avda. España

Avda. Venezuela

Brasil

Duración de las corridas

En el programa de la primera corrida se anuncia su premiación y sorteos para las 09:00, mientras que en la segunda a esa misma hora se daría la largada de los niños que participarán del evento, por lo que se espera una duración aproximada de dos horas en ambas.

