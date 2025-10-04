Cierre en avenida Mariscal López: carril de salida de Asunción estará bloqueado por un mes

El tránsito en la avenida Mariscal López sufrirá una importante alteración a partir de la próxima semana. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que el carril de salida de Asunción, en el tramo comprendido entre las calles Cerro Porteño y San Antonio, quedará inhabilitado por un mes.

Esta medida se debe a obras hidráulicas destinadas a mejorar el drenaje pluvial y evitar el deterioro prematuro del pavimento asfáltico.

Durante este periodo, los vehículos que circulen en dirección hacia San Lorenzo deberán utilizar el carril contrario, que estará temporalmente habilitado para el tránsito en doble sentido.

El MOPC aseguró que el desvío contará con señalizaciones visibles y personal para orientar a los automovilistas y evitar demoras, aunque se prevé congestiones, especialmente en horarios pico.

Estas son las vías alternativas

Para el ingreso a la capital se mantiene el desvío ya vigente. Los conductores deberán continuar por Mariscal López, cruzar la intersección con Santa Teresa y girar a la derecha en la calle A. González. Una cuadra después deberán doblar a la izquierda en Tacuary y seguir por Leocadio Jara hasta Cerro Porteño, donde podrán retomar la avenida principal.

Las autoridades exhortan a los automovilistas a circular con precaución, respetar las señalizaciones y seguir las indicaciones.

Desde el MOPC explicaron que esta intervención forma parte de un plan de mejoramiento del sistema de drenaje, donde históricamente se acumula agua durante lluvias intensas. Se busca reducir los riesgos de anegamiento, prolongar la vida útil del asfalto y mejorar la seguridad vial.