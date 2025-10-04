Buscan a mujer desaparecida en Villa Elisa

Una adulta mayor identificada como Mirta Lorenza López Huerta (70) se encuentra con paradero desconocido y su familia se encuentra en estado de alerta.

Según los datos del Ministerio Público, la mujer habría salido de su vivienda, la cual está ubicada en las cercanías de las calles Guarambaré y Von Polesky, Villa Elisa, esta tarde.

Se presume que desde ese momento, la misma estaría extraviada, ya que la última vez de que se tuvo conocimiento de su ubicación fue alrededor de las 14:00. Para facilitar su identificación, se difundieron las siguientes características físicas: contextura delgada, cutis blanco y los ojos claros, mientras que su estatura es mediana y su pelo es de un color claro.

Información a la Policía o Fiscalía

Ante el caso, se hace un llamado a la solidaridad y en caso de contar con cualquier información o algún dato que pueda ayudar a dar con el paradero de López, se solicita acercarse a la comisaría o unidad fiscal más cercana.

