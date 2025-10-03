Fiscalía ordena formalizar la búsqueda de joven desaparecida en Luque

La agente fiscal Sonnia Carolina Spezzini Moscarda, de la Unidad Penal n.° 5 de la Fiscalía Zonal de Luque, requirió a la comisaría interviniente un informe detallado sobre las diligencias realizadas en torno a la desaparición de Adriely Ibarra Scarpari, de 18 años, residente en la ciudad de Luque.

La denuncia fue presentada el pasado 1 de octubre por la madre de la joven, Zulma Catorina Ibarra de Souza, según consta en la nota policial remitida al Ministerio Público.

Búsqueda y localización

En su requerimiento, la fiscal solicitó ser informada si ya se ha dispuesto formalmente la búsqueda y localización de la desaparecida y, en caso contrario, que se proceda de manera inmediata a dicha disposición. Asimismo, recordó a la comisaría actuante la obligación de cumplir con lo establecido en los artículos 59 y 300 del Código Procesal Penal, y de remitir un informe en un plazo de 24 horas desde la recepción del pedido.

También se instó a verificar y aplicar los protocolos vigentes para casos de personas desaparecidas, a fin de dar mayor celeridad a las acciones investigativas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Piden ayuda para localizar a adolescente con paradero desconocido

La investigación permanece abierta con el objetivo de esclarecer el hecho y ubicar a la joven.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Llamado a la ciudadanía

Las autoridades instan a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que pueda contribuir a la localización de Adriely Ibarra, comunicándose al teléfono 0986 652 060 o a la Comisaría 3ª Central de Luque.