Policiales

Fiscalía ordena formalizar la búsqueda de joven desaparecida en Luque

La Fiscalía de Luque ordenó formalizar la búsqueda de Adriely Ibarra Scarpari, de 18 años, reportada como desaparecida desde el 1 de octubre. La investigación sigue abierta y las autoridades instan a la ciudadanía a aportar datos sobre su paradero.

Por ABC Color
03 de octubre de 2025 - 00:48
Investigan la desaparición de Adriely Ibarra, de 18 años, en Luque
Investigan la desaparición de Adriely Ibarra, de 18 años, en Luque.

La agente fiscal Sonnia Carolina Spezzini Moscarda, de la Unidad Penal n.° 5 de la Fiscalía Zonal de Luque, requirió a la comisaría interviniente un informe detallado sobre las diligencias realizadas en torno a la desaparición de Adriely Ibarra Scarpari, de 18 años, residente en la ciudad de Luque.

La denuncia fue presentada el pasado 1 de octubre por la madre de la joven, Zulma Catorina Ibarra de Souza, según consta en la nota policial remitida al Ministerio Público.

Búsqueda y localización

En su requerimiento, la fiscal solicitó ser informada si ya se ha dispuesto formalmente la búsqueda y localización de la desaparecida y, en caso contrario, que se proceda de manera inmediata a dicha disposición. Asimismo, recordó a la comisaría actuante la obligación de cumplir con lo establecido en los artículos 59 y 300 del Código Procesal Penal, y de remitir un informe en un plazo de 24 horas desde la recepción del pedido.

También se instó a verificar y aplicar los protocolos vigentes para casos de personas desaparecidas, a fin de dar mayor celeridad a las acciones investigativas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Piden ayuda para localizar a adolescente con paradero desconocido

La investigación permanece abierta con el objetivo de esclarecer el hecho y ubicar a la joven.

Llamado a la ciudadanía

Las autoridades instan a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que pueda contribuir a la localización de Adriely Ibarra, comunicándose al teléfono 0986 652 060 o a la Comisaría 3ª Central de Luque.

Enlace copiado