Itauguá: la Cuna del Ñandutí honra a su protectora espiritual

La Capital del Ñandutí, Itauguá, ubicada al noreste del departamento Central y a 33 km de la capital del país, Asunción, se apresta a honrar a su protectora espiritual, la Virgen del Rosario.

Mañana domingo, a las 8:30, se realiza la misa central en honor a la madre de Dios, y estará a cargo del obispo de la diócesis de San Lorenzo, monseñor Joaquín Robledo. Tras la celebración eucarística, se desarrollará la procesión de la imagen por el microcentro.

Mientras que para el martes 7, día litúrgico de la Virgen del Rosario, la celebración de la santa misa estará a cargo del párroco local, presbítero Pedro Brítez, a partir de las 19:00.

El sacerdote aboga por la unidad de los itaugueños y a vivir en permanente oración, así como lo hacía María, un ejemplo de obediencia y servicio, más aún en este tiempo de violencia.

“Nuestro país está pasando por un momento muy difícil y tenemos que recuperar el hábito de la oración, la solidaridad y la empatía, porque hoy día la sociedad es muy violenta”, expresó el sacerdote.

Igualmente, valoró la gran participación de las familias y en especial de los jóvenes durante el novenario en honor de la protectora, porque en muchos hogares se está notando la ausencia de Dios.

Las bondades de Itauguá

Los visitantes y devotos de la Virgen que llegarán a la ciudad, pueden aprovechar y disfrutar de sus bondades, como su atractiva iglesia, su arquitectura, sus galerías, calles, comercios y mercados.

También se podrá visitar el museo San Rafael, la tumba del reconocido artista, Félix Fernández, ubicada en el predio de la Municipalidad local, el paseo de los ilustres y varios puntos en donde se puede disfrutar de su exuberante vegetación.

Las casas antiguas, el lago Ypacaraí, el Cerro Patiño y sus serranías son lugares privilegiados con que cuenta esta localidad y que son dignos de visitar durante las fiestas patronales.

Sin lugar a dudas, su templo es el principal atractivo, cuya construcción total tardó 12 años. En sus entornos se encuentran las casonas que ofrecen un extraordinario panorama.