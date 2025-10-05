Nacionales

La 21ª edición de la Expocuero Atyrá culminó con éxito y revalorizó el arte en cuero

Con una importante concurrencia de visitantes y un ambiente cargado de tradición, culminó este domingo la 21ª edición de la Expocuero Atyrá, desarrollada en el paseo peatonal “Indio José”, en pleno corazón de la ciudad.

Por Faustina Agüero
05 de octubre de 2025 - 17:53
Visitantes de distintas ciudades aprovecharon para conocer de cerca el proceso de elaboración del cuero.
Durante cuatro días, el paseo se transformó en un punto de encuentro para artesanos, turistas y familias, que llegaron para admirar y adquirir productos elaborados íntegramente en cuero. Carteras, monturas, fajas, sandalias, billeteras, cintos, llaveros y artículos decorativos formaron parte de la amplia variedad de creaciones expuestas, todas confeccionadas con la habilidad y el esmero que distinguen a los maestros artesanos atyreños.

La feria fue organizada por la Asociación de Artesanos del Cuero de Atyrá, con el apoyo de la Municipalidad local, en el marco de las celebraciones por la fiesta patronal de San Francisco de Asís, santo protector de la ciudad.

Además de la exposición, los visitantes disfrutaron de música en vivo, presentaciones de danza y una variada oferta gastronómica con platos típicos de la zona. “Cada año la Expocuero crece un poco más. Este espacio nos permite mostrar nuestro trabajo y mantener viva una tradición que identifica a Atyrá”, destacó Ruth Jara, una de las expositoras.

Ruth Jara resaltó que las ventas fueron muy buenas y que hubo gran interés por parte del público.
Movimiento comercial

Durante el fin de semana se observó un flujo constante de visitantes provenientes de distintos puntos del departamento de Cordillera y otros lugares del país, atraídos por la calidad de los productos y la calidez del ambiente.

Las señoras apreciaron la delicadeza y el trabajo artesanal de las piezas en cuero.
Muchos turistas aprovecharon la ocasión para recorrer el centro histórico, visitar los talleres artesanales y disfrutar de la hospitalidad de los pobladores, lo que generó un significativo movimiento comercial en hospedajes, restaurantes y comercios locales.

Entre risas y charlas, las amigas recorrieron los stands y disfrutaron del ambiente festivo.
El artesano Nelson Basualdo, con más de 25 años de trayectoria en el rubro, valoró la respuesta positiva del público. “Se tuvo muchísima gente. Se llevaron carteras, kits para asado, termos, conservadoras y zapatos. La gente aprecia el trabajo hecho a mano y vinieron muchos visitantes de la capital”, señaló.

Nelson Basualdo afirmó que los artesanos dieron lo mejor de sí para sorprender al público.
Tradición que perdura

Con cada edición, la Expocuero se consolida como una de las ferias artesanales más importantes de Cordillera, que año tras año rinde homenaje al esfuerzo de los productores y a la riqueza cultural de una comunidad que ha hecho del cuero su sello distintivo.

En su 21ª edición, Atyrá volvió a demostrar que el arte, la fe y la tradición pueden convivir en una misma celebración, fortaleciendo los lazos comunitarios y proyectando la identidad local hacia todo el país.

El trabajo en cuero refleja la habilidad y el compromiso de los artesanos atyreños.
Los expositores presentaron una gran variedad de artículos de cuero, desde carteras hasta calzados.
