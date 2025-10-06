Árboles y cartelería fueron derribados por el fuerte viento en el área metropolitana

Varios árboles caídos se registran en la mañana de este lunes como consecuencia del temporal en zona de Asunción y el área metropolitana. Sobre la avenida Félix Bogado, en el límite de la ciudad de Lambaré y la capital del país, el tránsito se encuentra interrumpido en media calzada de ambos carriles.

La avenida Félix Bogado a la altura de 24 de Mayo, así como de 19 de julio en inmediaciones de la Iglesia San Nicolás, también conocida como la Iglesia de la familia Bó, el tránsito se encuentra interrumpido.

La Policía Municipal de Tránsito de Asunción (PMT) llegó hasta la zona para agilizar el tránsito, en la hora pico.

Lo que sorprendió a muchos fue que los agentes de tránsito llegaron con machete en mano y procedieron a cortar las ramas de los árboles caídos para el despeje correspondiente.

Clemente Cáceres, subjefe Unidad 2 PMT, manifestó que el objetivo es liberar lo antes posible la calzada afectada.

Árbol caído camino al Hospital Nacional

Un frondoso árbol cerró media calzada de la ruta Marcial Samaniego, que une Itá con Itauguá, y que lleva hasta el Hospital Nacional.

El mismo se encuentra a metros de un puente, a tres kilómetros del centro de la ciudad en la compañía Itauguá Guasu.

Desde la Junta Municipal informan que el despeje se realiza desde tempranas horas.