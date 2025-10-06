“Sobres del poder”: pedir factura a nombre de otro es evasión, afirma contadora

Alba Talavera, miembro del Colegio de Contadores explica que ante una fiscalización integral se solicitará documentos, extractos, la forma de cobro, el origen y el destino del dinero, por lo que llega a la conclusión que pedirle a terceros que facturen a su nombre es, sin duda, una evasión de impuesto. Esto, dentro del marco del caso de “Los sobres del poder”.

Según consta en los audios del caso “Los sobres del poder”, la primera dama de la Nación, Leticia Ocampos solicitaba que las facturas de los pagos en efectivo que realizaba su entonces mano derecha y empleada de confianza Luz Candado eran facturadas a nombre de otras personas.

Los chats filtrados de la primera dama revelan que habría comprado un producto y pidió que la factura se emitiera a nombre de César Berea, quien sería su cuñado.

Por su parte, desde el Colegio de Contadores califican el hecho de evasión de impuestos, “un ingreso en negro”, por falta de una justificación.

“¿Dónde está la plata de la factura que yo hice?, es necesario seguir la trazabilidad. No se puede estar pidiendo a vecinos, primos y otras personas que hagan factura a mi nombre, eso es evasión de impuestos“, remarcó.

Insistió que en busca de pagar menos impuestos, muchos se convierten en evasores.

El llamativo pedido de emitir una factura a nombre de otra persona se conoció tras el escándalo político denominado “Los sobres del poder”, que surgió luego de la denuncia de Luz Candado, excoordinadora de Mburuvicha Róga, quien fue despedida por el presidente Santiago Peña.