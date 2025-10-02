Nacionales

Guarambaré: propietarios de tierras invadidas exigen mayor acción de las autoridades

GUARAMBARÉ. Los propietarios de las tierras que están siendo invadidas en esta localidad se reunieron con las autoridades y exigieron mayor acción para combatir este delito. Desde hace 15 días, los supuestos sin tierra están arrasando con cañaverales de varios agricultores. Los invasores derriban cercos y queman las plantaciones para instalarse en las parcelas. Las autoridades prometieron celeridad en los procesos y devolver la tranquilidad a la ciudadanía.

02 de octubre de 2025 - 21:29
Los propietarios de terrenos que están siendo invadidos en la localidad de Guarambaré, departamento Central, se reunieron con el viceministro de Seguridad Interna, Óscar Pereira; el fiscal de Itá, Eduardo Román; el intendente municipal, Óscar Cabrera (ANR-HC); y jefes de comisarías.

Del encuentro también participaron funcionarios del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), debido a que los invasores mencionan a la entidad para ingresar a los terrenos privados.

La reunión se realizó en la Municipalidad de Guarambaré, y los afectados fueron categóricos al resaltar que ya no confían en las autoridades.

Varias hectáreas de terrenos privados vienen siendo ocupadas por los supuestos sin tierra desde hace dos años, y las autoridades de la fiscalía y la policía no actúan.

Los agricultores exigieron mayor acción de las autoridades y menos reuniones, debido a que la ciudad de Guarambaré se está convirtiendo en tierra de nadie, con la presencia masiva de invasores.

Los afectados tuvieron el total respaldo del jefe comunal local, Óscar Cabrera (ANR-HC), quien días atrás fue advertido por uno de los dirigentes de los supuestos sin tierra, Edgardo Benítez, sobre la posibilidad de que quemaran la ciudad.

Lea más: Supuestos sin tierras invaden y queman cañaverales en Guarambaré

“Los afectados por las invasiones de sus propiedades tienen el apoyo de la municipalidad y aclaramos a la gente de la fiscalía y la policía que también las víctimas tienen derechos humanos y no solo los ocupantes, y exigimos acciones rápidas”, explicó el intendente.

Tierra de nadie

Agregó que, debido a la falta de acciones por parte de las entidades, la ciudad se está convirtiendo en tierra de nadie. Los agricultores demostraron sus títulos de propiedad y exigen recuperar sus parcelas.

Todas las autoridades presentes prometieron dar celeridad a los procesos y devolver la tranquilidad a la comunidad, así como seguridad jurídica y respeto a la propiedad privada.

Los invasores ya ingresaron a la propiedad de la azucarera Felsina, administrada por la familia Zanotti Cavazzoni, y quemaron cañaverales, lo que obligó al ingenio a dejar de operar por un día, según la denuncia.

