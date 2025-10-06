Nacionales

Sitrande Paraguarí exige más móviles para mejorar atención a usuarios

PARAGUARÍ. Los miembros del Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande), regional Paraguarí, decidieron solicitar a las autoridades de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) más móviles para atender los reclamos de usuarios. Además, pidieron la desaparición del cargo de la responsable de la sección comercial de la sede Paraguarí.

Por Emilce Ramírez
06 de octubre de 2025 - 13:29
Los directivos de Sitrande de Paraguarí, durante la asamblea del gremio, solicitaron más móviles para atender los reclamos de usuarios.
Los directivos de Sitrande de Paraguarí, durante la asamblea del gremio, solicitaron más móviles para atender los reclamos de usuarios.Emilce Ramirez

El gremio de trabajadores de Sitrande, de la agencia Regional de Paraguarí, durante la asamblea realizada el viernes último, dirigida por los delegados titulares del gremio, Carlos Javier Benítez y Luis González, solicitaron al jefe de la ANDE, ingeniero Juan Roche, la provisión de tres móviles: uno para la base Paraguarí – Sección Distribución, otro para Ybycuí y un tercero para la base Caapucú, todos destinados a la atención de reclamos.

Trabajadores de la ANDE en Paraguarí exigen más móviles para atender reclamos de usuarios.
Trabajadores de la ANDE en Paraguarí exigen más móviles para atender reclamos de usuarios.

Lea más: Trabajadores de la ANDE realizan un cierre intermitente de la ruta PY01 en rechazo a la privatización

Asimismo, el sindicato exigió garantizar la provisión de equipos de seguridad y materiales para los funcionarios, con el fin de sostener la calidad del servicio durante la temporada de verano. Otro punto debatido en la asamblea fue la disconformidad con el manejo de recursos humanos y las denuncias de supuesta persecución laboral atribuidas a la jefa de Sección Comercial, Marta Zárate.

Los trabajadores solicitaron su reemplazo inmediato. Dicho reclamo fue atendido parcialmente con su sustitución interina por el ingeniero Hugo Rodas. Esta medida asumida en asamblea se dio a conocer a través de un comunicado del gremio a sus asociados.

Sitrande de Paraguarí comunicó a sus miembros los reclamos realizados a la ANDE.
Sitrande de Paraguarí comunicó a sus miembros los reclamos realizados a la ANDE.

Lea más: Obras en cuatro de siete USF impulsadas por Salud Pública están nuevamente paralizadas en Paraguarí

Sin embargo, trascendió que en el documento los mismos se declaran en estado de alerta, exigiendo respuestas inmediatas a la superioridad sobre los puntos aún pendientes y no descartan medidas de protesta si sus reclamos no son escuchados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al respecto, conversamos con el delegado sindical Benítez, quien manifestó que ese cuestionamiento y comunicado es interno y no debió salir de la institución, pero que está parcialmente solucionado y prefirió no entrar en más detalle.

Sitrande reclama soluciones urgentes y no descarta acciones de protesta.
Sitrande reclama soluciones urgentes y no descarta acciones de protesta.

Asimismo, para ver si los reclamos de falta de móviles van a ser atendidos, quisimos conocer la versión del responsable de la ANDE, agencia Regional Paraguarí, ingeniero Juan Roche, pero no atendió la llamada normal, por WhatsApp ni el mensaje de texto.

Enlace copiado