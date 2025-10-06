Sitrande Paraguarí exige más móviles para mejorar atención a usuarios

El gremio de trabajadores de Sitrande, de la agencia Regional de Paraguarí, durante la asamblea realizada el viernes último, dirigida por los delegados titulares del gremio, Carlos Javier Benítez y Luis González, solicitaron al jefe de la ANDE, ingeniero Juan Roche, la provisión de tres móviles: uno para la base Paraguarí – Sección Distribución, otro para Ybycuí y un tercero para la base Caapucú, todos destinados a la atención de reclamos.

Asimismo, el sindicato exigió garantizar la provisión de equipos de seguridad y materiales para los funcionarios, con el fin de sostener la calidad del servicio durante la temporada de verano. Otro punto debatido en la asamblea fue la disconformidad con el manejo de recursos humanos y las denuncias de supuesta persecución laboral atribuidas a la jefa de Sección Comercial, Marta Zárate.

Los trabajadores solicitaron su reemplazo inmediato. Dicho reclamo fue atendido parcialmente con su sustitución interina por el ingeniero Hugo Rodas. Esta medida asumida en asamblea se dio a conocer a través de un comunicado del gremio a sus asociados.

Sin embargo, trascendió que en el documento los mismos se declaran en estado de alerta, exigiendo respuestas inmediatas a la superioridad sobre los puntos aún pendientes y no descartan medidas de protesta si sus reclamos no son escuchados.

Al respecto, conversamos con el delegado sindical Benítez, quien manifestó que ese cuestionamiento y comunicado es interno y no debió salir de la institución, pero que está parcialmente solucionado y prefirió no entrar en más detalle.

Asimismo, para ver si los reclamos de falta de móviles van a ser atendidos, quisimos conocer la versión del responsable de la ANDE, agencia Regional Paraguarí, ingeniero Juan Roche, pero no atendió la llamada normal, por WhatsApp ni el mensaje de texto.