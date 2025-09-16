Trabajadores de la ANDE realizan un cierre intermitente de la ruta PY01 en rechazo a la privatización

PARAGUARÍ. Trabajadores de la ANDE, agremiados al Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (Sitrande), están realizando un cierre intermitente de la ruta PY01, frente a la Agencia Regional en este distrito. La protesta se realiza en rechazo a la privatización del ente y al proyecto de ley que propone la creación del Ministerio de Industria, Comercio, Turismo, Minas y Energía.