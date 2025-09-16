Trabajadores de la ANDE realizan un cierre intermitente de la ruta PY01 en rechazo a la privatización

El delegado sindical de Paraguarí, Carlos Javier Benítez, indicó que los manifestantes consideran que el servicio de la ANDE podría privatizarse, lo que afectaría directamente a los usuarios, quienes tendrían que enfrentar tarifazos y pagos de subsidios a empresas privadas, desangrando al Estado paraguayo.
Lea más: Funcionarios de la ANDE bloquean la ruta PY01 en rechazo al proyecto que crea un nuevo ministerio
El sindicalista Benítez manifestó que vuelven a realizar la protesta de cierre intermitente de rutas y la manifestación pacífica frente al local de la ANDE en el municipio porque consideran que es el momento de defender la no privatización del ente y de expresar su rechazo a la aprobación del proyecto del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).
Aseguró que, hasta el momento, todos los servicios están garantizados, con cuadrillas trabajando ante denuncias puntuales. Solo se registran cortes de fluido eléctrico programados para usuarios morosos.
Lea más: Paraguarí: Concejales e intendente traban tasación del matadero vendido a una supuesta sobrina del senador Retamozo
Finalmente, dijo que se ven obligados a salir a exigir el rechazo al proyecto de ley que busca fusionar instituciones con el MIC. Los manifestantes permanecen en alerta ante cualquier decisión que se tome hoy en la Cámara de Diputados y advierten que la privatización de la ANDE traerá aumentos en las tarifas eléctricas.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy