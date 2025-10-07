Ayolas: vecinos de Lote 20 llevan casi una década esperando obras viales

Habitantes de la compañía Lote 20 recordaron que, durante el primer periodo de gestión del intendente Carlos Duarte (ANR), en 2016, se había prometido el inicio del empedrado. Incluso, en septiembre último se anunció nuevamente la obra, pero hasta hoy no se concretó.

Miguela Sosa, pobladora de la zona, señaló que la falta de un camino transitable les afecta especialmente en épocas de lluvia. “Necesitamos con urgencia un sistema de desagüe y un viaducto. En otros lugares responden rápido a los pedidos, pero a nuestra comunidad siempre se la deja de lado”, afirmó.

La vecina relató que, en días de lluvia, deben cargar a sus hijos hasta una calle empedrada ubicada a unos 160 metros de sus viviendas para que puedan asistir a clases. Agregó que, aunque el municipio realizó trabajos de canalización, las aguas pluviales se acumulan por falta de desembocadura, provocando desbordes que inundan caminos y viviendas.

“Por favor, pedimos a las autoridades que construyan el camino de todo tiempo, ya sea empedrado o asfaltado. Estamos sufriendo demasiado en estas condiciones. Nuestro barrio es olvidado por la municipalidad; a los demás se les atiende, pero a nosotros no nos hacen caso”, reclamó.

Por otra parte, el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ayolas, abogado Cristhian Rolón, reconoció el reclamo y aseguró que ya se realizaron relevamientos técnicos para la preparación del proyecto.

“La obra formará parte de un paquete de empedrados y asfaltados (dentro del proyecto 1000) que serán financiados a través de la Itaipú Binacional. No queremos dar aún una fecha de inicio porque dependemos de otra institución, pero creemos que será en poco tiempo”, explicó.