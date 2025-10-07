Abdón Saguier acusa a cartistas que votan contra treguas humanitarias

“Pedimos, así como todos, como la gran mayoría de los estados miembro de las Naciones Unidas que termine esa masacre”, expresó Miguel Abdón Saguier, político liberal, al referirse al conflicto en Medio Oriente.

El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) emitió un comunicado el pasado 3 de octubre donde recuerda que, con el reconocimiento de Palestina por parte del Paraguay, nuestro país asumió un compromiso político, jurídico y moral con la causa palestina.

“Repudiamos, por tanto, las incoherencias de los gobiernos cartistas, que en el seno de la Organización de Naciones Unidas acompañaron votos contrarios a proyectos de treguas humanitarias duraderas, a pesar de las imágenes terribles de muertes de civiles inocentes, derrumbes de edificios y violaciones de derechos humanos que estremecieron a la comunidad internacional. En consecuencia, el Partido Liberal Radical Auténtico exige que el Paraguay recupere una política exterior coherente, humanitaria y comprometida con la paz mundial, reafirmando de manera inequívoca su reconocimiento al Estado libre y soberano de Palestina”, indica.

Agregó que los principios internacionales están siendo desconocidos. Lamenta la muerte horrorosa de niños y pide a los estados miembro de las Naciones Unidas que termine la masacre y resalta que eso no significa estar en contra de Israel.

Lea más: Apoyo de Paraguay a Israel generó ola de críticas contra gobierno de Peña

“Admiramos al pueblo israelita y siempre repudiamos el exterminio que llevaron adelante los nazis. Pero a esta altura de los tiempos creo en el respeto a esos principios, el respeto al más elemental sentido de humanitarismo. Hay que parar con eso y encontrar un diálogo mediante el cual se pueda conversar con Israel”, sostuvo.

También resaltó que repudia el secuestro y comparte la exigencia que se le hace internacionalmente a Hamás, que libere a a los rehenes.