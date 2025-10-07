Vecinos reclaman presencia de un vertedero en zona del Cementerio de la Recoleta

La zona del Cementerio de la Recoleta se ha vuelto un minivertedero clandestino donde, el mal olor y la cantidad de basura acumulada prácticamente ya forman parte del paisaje cotidiano de la zona.

La calle Mariano Molas, entre Quesada y Dr. Juan Eulogio Estigarribia, sufre por la desidia de la Municipalidad de Asunción y por la inconsciencia de la ciudadanía, quienes arrojan todo tipo de desperdicios en el lugar.

Al pasar por el lugar se pueden observar ramas de árboles cortados, montículos de arena y todo tipo de bolsas de basura. Los vecinos del lugar reclaman una pronta acción y solución por parte de la municipalidad.

En otra zona donde continúan las denuncias por la presencia de un vertedero clandestino y la inacción por parte de las autoridades es en las calles Rodríguez Alcalá e Ybapurü, Asunción.

En esa zona, las denuncias ya datan desde hace un tiempo, pero los vecinos siguen sin una solución. Al contrario, en el lugar cada vez aparecen más basuras, e inclusive se hallan muebles ya en condiciones deplorables.