Asunción: vecinos del barrio Dr. Francia rechazan instalación de oficina del Indi

Ante la posibilidad de que una oficina del Indi sea instalada al costado del Hospital Militar en el barrio Gaspar Rodríguez de Francia, los vecinos se manifestaron hoy para rechazar esa posibilidad.

Al respecto, Lilian Almada, manifestó que pasaron una situación “muy triste” cuando los indígenas llegaban a la zona, ya que la calle se convertía “en un basural”.

“Defecaban acá en la calle como si nada, no podías entrar a tu casa, te destrozaban las paredes por sus carpas... abuso de niñas menores que denunciábamos y no nos hacían caso. Varios bebés murieron en las calles; este no es su lugar, no es su espacio”, agregó.

También aseguró que permanecerán en “resistencia” para evitar que un edificio que pertenecería al Ministerio de Defensa sea utilizado para la oficina, ya que en las cercanías se encuentra el hospital y varias instituciones educativas. “Pedimos por favor; corre alcohol, drogas, violencia, ellos reaccionaban y no era nada agradable”, comentó.

“Demasiados lugares hay”

Por su parte, Mario Arrúa, otro de los vecinos, también coincidió en que “ya pasamos esta etapa varias veces con la venida de los originarios” y apuntó que “no sé en qué mente” de las autoridades plantearían que nuevamente estén en la calle.

“En la calle, en la vereda de un hospital, cerca de un colegio, una iglesia... la verdad el hospital es lo más jodido porque hacen sus necesidades en la calle. No sé en qué piensan, no sé qué tendrán en la cabeza porque demasiados lugares hay. Nosotros sabemos bien, el líder les trae a todos, transa por un dinerito y se va, finalmente, todo es para beneficio personal”, concluyó.

